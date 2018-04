MotoGP | anche Dall’Igna contro Marquez | “È andato oltre il limite”

MotoGP - GP Argentina 2018 : su che canale vedere la gara? L'orario e il palinsesto di Sky e Tv8. Previste anche repliche : ... COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 , a pagamento, e in diretta tv, gratis e in chiaro, su ...

Valentino Rossi decimo a quasi due secondi dal campione del mondo.

MotoGP Argentina - Libere 3 : Marquez vola anche sul bagnato - Rossi 7° : TERMAS DE RIO HONDO - È ancora Marquez il più veloce sulla pista Argentina alla fine delle Libere 3, nonostante oggi i tempi siano stati molto lontani da quelli delle Libere 2 a causa della pista ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1 : Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio ...

MotoGP - dal 2019 si correrà anche in Finlandia : Continuano, infatti, i lavori al KymiRing, la pista dove approderà il Campionato del Mondo a partire dal prossimo anno, in base all'accordo firmato con nel 2017 Dorna Sports che porterà il KymiRing ...

MotoGP Honda - Crutchlow : «Sono contento - anche se puntavo al podio» : TORINO - C'è sicuramente Cal Crutchlow tra i protagonisti della gara del Qatar, che ha concluso un weekend positivo con il quarto posto finale, dopo la seconda fila guadagnata in qualifica. Il ...

MotoGP Risultati gara Losail : Dovizioso c’è (e anche Rossi)! : Sotto le stelle di Losail Andrea Dovizioso porta a casa il primo podio della stagione. Dopo di lui, Marc Márquez e, terzo, Valentino Rossi Tra le curve del circuito di Losail, piatto come il deserto che lo circonda, ha preso il via il motomondiale 2018-19. Grande partenza di Johann Zarco che prende subito la testa della corsa seguito dal solito Marc Márquez, Dani Pedrosa e Danilo Petrucci, incalzato da Valentino Rossi che già nel primo ...

MotoGP - rinnovo Valentino Rossi : anche lui nel club degli "Intramontabili" : Dino Zoff diventa campione del Mondo in Spagna nel 1982 da orgoglioso 40enne , 40 anni, 4 mesi, 13 giorni, . Dino Meneghin, il gigante del nostro basket, ha aspettato che il figlio Andrea crescesse ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la griglia di partenza dopo i Test di Losail. Ducati e Honda favorite - Valentino Rossi costretto ad inseguire anche se… : Il Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte (18 marzo) e, dopo che gli ultimi Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio, un’idea, pur generica, sulle forze in pista è stato possibile farsela. La tre giorni qatariana ha confermato che il pacchetto Andrea Dovizioso-Ducati funziona. Sia sul passo gara che sul giro secco, la Rossa ha dato dimostrazione di essere ben equilibrata tra le mani del forlivese e, di conseguenza, rientra nel ...

MotoGP - test sul bagnato in Qatar : ok per Marquez - anche per Vinales si può correre : Quarto tempo per il campione del mondo in carica Marc Marquez, davanti compagno di marca Cal Crutchlow. Prime sensazioni positive da parte dello spagnolo: " La visibilità sul bagnato ovviamente non è ...