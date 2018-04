MotoGP 2018 | cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina

oasport

: ??????Parole durissime di @ValeYellow46 ???? #Gasado - SkySportMotoGP : ??????Parole durissime di @ValeYellow46 ???? #Gasado - SkySportMotoGP : #MM93 ???? (penalizzato in 18^ posizione) prova a scusarsi nel box #Yamaha ma non viene lasciato entrare ???? ????#Gasado… - Gazzetta_it : #Marquez respinto dai box di #Rossi: 'Non venire qui!' #ArgentinaGP #ValentinoRossi -

(Di lunedì 9 aprile 2018)è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di, seconda prova del Mondiale. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella incurante del regolamento, fino allo speronamento su Valentino Rossi passando per gli illeciti contatti con Espargarò e Rabat. Uno show non degno di chi è Campione del Mondo e dovrebbe essere un esempio irreprensibile in pista. Tutti i colleghi si stanno lamentando dell’atteggiamento tenuto dall’iberico, già in passato protagonista di episodi molto discutibili. Il Dottore in testa chiede che vengano presi dei seri provvedimenti dalla Dorna ...