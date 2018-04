Motocross - GP Portogallo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo del fine settimana ad Agueda : Archiviato l’appuntamento in Trentino, la stagione del Motocross prosegue con il GP del Portogallo. Ad Agueda va in scena la quinta gara del Mondiale 2018, in cui proseguirà la sfida iridata tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli. Ma il fine settimana non sarà riservato solamente alla classe regina, perché in pista ci saranno anche la MX2 e soprattutto la WMX, con Kiara Fontanesi a caccia di riscatto dopo il secondo posto di ...