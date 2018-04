Moto | Ezpeleta | rispetto i commissari

Ezpeleta controcorrente : "In Moto GP le grid girl ce le teniamo" : La moto elettrica però è una serie che non si può scindere dalla MotoGP : deve essere parte di questo mondo anche per la copertura tv, non si può staccare come ha fatto la Formula E, nemmeno in futuro.

La MotoGP sbarca in un circuito cittadino? Carmelo Ezpeleta : “Trattative avanzate - idea bellissima in Asia” : Il Mondiale di MotoGP potrebbe sbarcare in un circuito cittadino come accade già in Formula Uno (tra i tanti basta pensare a Montecarlo). A confermare le indiscrezioni delle ultime ore è Carmelo Ezpeleta, patron del Circus, che ha ribadito le trattative con il Governo di un Paese asiatico: “Si tratta di una buona idea, c’è un progetto reale e solido in una città calda. In teoria il rettilineo della pista sarà urbano, mentre il ...