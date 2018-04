eurogamer

: Moss è il titolo per PlayStation VR più venduto di marzo #Moss - Eurogamer_it : Moss è il titolo per PlayStation VR più venduto di marzo #Moss -

(Di lunedì 9 aprile 2018)è un'avventura puzzle con un simpatico topolino di nome Quill, e come possiamo vedere nella tabella riportata da Sony Interactive Entertainment America (SIEA), è uno dei titoli più scaricati per il mese di2018 per quanto riguarda i giochi VR.Come riporta VRfocus,è stato lanciato solamente a fine febbraio, per quanto si trattasse comunque di unalquanto atteso dagli appassionati.Nella classifica compare anche il celebre Job Simulator di Owlchemy Labs che si piazza secondo, mentre a seguire vediamoVR Worlds sul gradino più basso del podio.Read more…