Mosca a Usa | abbiamo obblighi militari con Damasco

Siria : missili su aeroporto militare. Sana : 'Sono americani'. Mosca accusa Israele : Almeno 12 militari, tra cui soldati iraniani, sono stati uccisi nei raid missilistici compiuti nella notte contro una base aerea ad Homs, nella Siria centrale, e da alcune fonti attribuito a Israele. ...

Missili su una basa militare siriana. Mosca accusa Israele : Un aeroporto militare siriano nella provincia di Homs, noto come base T4, posto a circa 100 km a nord di Damasco, è stato colpito all'alba da un lancio di Missili. La tv siriana ha riportato le testimonianze di alcuni civili che hanno parlato di potenti esplosioni. Subito si è pensato ad una ritorsione americana dopo la strage di ieri a Douma, dove sono morte almeno 100 persone, tra cui donne e bambini.Il governo di Damasco ha poi accusato ...

Attacco base Siria - Mosca accusa Israele : 9.40 La Russia punta il dito contro Israele per l'Attacco missilistico alla base aerea Siriana T-4, nella provincia di Homs, a seguito del quale sarebbero morte 14 persone, tra cui militari iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca sono stati due F-15 dello Stato ebraico a colpire la base, lanciando dallo spazio aereo libanese 8 missili, di cui 5 sono stati intercettati dalla contraerea Siriana.

Siria : USA - Mosca responsabile - violato suo impegno ONU :

Siria - almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “Una bomba al cloro sulla città”. Usa contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siriane verso la città di Douma, ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

Mosca : "Risposta dura a sanzioni Usa" : 0.31 "Certamente non lasceremo senza una dura risposta questo e qualsiasi altro attacco anti russo". Così il ministro degli Esteri di Mosca ha promesso una "risposta dura" alle nuove sanzioni adottate dagli Usa che hanno colpito alcuni oligarchi russi. Si tratta di misure, sostiene Mosca, volte "a eliminare i concorrenti dal mercato globale". Washington dovrebbe "sbarazzarsi al più presto dell'illusione che ci può parlare col linguaggio delle ...

Spia russa : diplomatici Usa espulsi lasciano Mosca :

Spia russa : Mosca - provocazione Gb e Usa : Mosca, 4 APR - L'avvelenamento dell'ex Spia doppiogiochista Serghei Skripal e di sua figlia Yulia è "una grottesca provocazione" che è stata "fabbricata grossolanamente dai servizi di intelligence ...

A Mosca primi diplomatici espulsi Usa : 14.23 E' giunto a Mosca un primo aereo con a bordo 46 diplomatici russi e i loro familiari espulsi dagli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Tass. E' atteso un altro velivolo con il restante personale diplomatico russo espulso dagli Usa.

Nyt : Usa studiano nuove sanzioni a Mosca - dubbi di Trump : Nel pieno della guerra di spie con Mosca, la Casa Bianca starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando però come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.

Mosca : "L'intelligence Usa cerca di reclutare i diplomatici espulsi" : La Russia accusa l'intelligence Usa di cercare di entrare in contatto con i diplomatici russi espulsi da Washington per reclutarli. "Osserviamo un drammatico aumento nelle azioni provocatorie degli Stati Uniti - dice il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov -. Dopo l'espulsione immotivata di 60 diplomatici russi, i servizi Usa stanno facendo di tutto per agganciarli".