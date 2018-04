Mosca a Onu : attacco a Duma fake news : 22.10 "Molti Stati accusano il governo siriano di essere responsabile" del presunto attacco chimico a Duma. Altri, inclusa la Siria, respingono le accuse definendole una provocazione. Una ragione in più per condurre un'inchiesta indipendente". Così l'inviato speciale Onu, de Mistura, alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza. "Usa,Gb e Francia sono impegnate in una politica dello scontro con Russia e Siria.Opac vada subito su luogo ...

Siria : USA - Mosca responsabile - violato suo impegno ONU :

Ex spia russa avvelenata - Londra all’Onu : “Attacco di Mosca sul suolo britannico” : Ex spia russa avvelenata, Londra all’Onu: “Attacco di Mosca sul suolo britannico” Escalation nella storia dell’ex spia russa avvelenata. Dopo le accuse a Mosca e la replica del Cremlino, Theresa May annuncia l’espulsione di 23 diplomatici russi per il caso Skripal, il secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna. Continua a […] L'articolo Ex spia russa avvelenata, Londra ...

Spia russa - Londra chiede una riunione urgente dell'Onu - May : 'Mosca colpevole - via 23 diplomatici' : La Gran Bretagna ha chiesto una "riunione urgente" del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul caso del tentato avvelenamento di Serghei Skripal, ex Spia russa, e della figlia Yulia. L'incontro ...