Morbillo | assessore Sicilia | domani tavolo regionale

Catania : casi Morbillo - assessore Sicilia convoca tavolo tecnico : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) – Si riunirà martedì prossimo a Palermo il tavolo tecnico convocato dall’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, per discutere dei casi di morbillo nell’Isola, dopo le recenti morti a Catania di un bimbo di 10 mesi e una 25enne. Al vertice parteciperanno tutti i soggetti che, per i diversi aspetti specialistici, sono interessati alla materia. Oltre ai responsabili del servizio ...