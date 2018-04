Monza | una testata per rapinare la bicicletta | di Sovico il presunto rapinatore

Meteo : Pasqua e pasquetta col sole a Monza e Brianza - ma in una settimana di pioggia : Pasqua e pasquetta con il sole, ma in una settimana di pioggia. Anche forte. Il Meteo aiuta le feste dei brianzoli solo in parte. Da giovedì 29 marzo è previsto un peggioramento marcato del tempo. ...

Il pioniere del fotogiornalismo italiano era di Monza : «Una iniziativa per ricordare Patellani» : Il pioniere del fotogiornalismo italiano è monzese, ma nessuno lo sa. Federico Patellani è l'autore tra gli altri dello scatto diventato icona della Repubblica italiana. Il Cittadino sostiene la ...

Monza - violenza sessuale su una ragazzina di 12 anni : in manette un uomo di 36 anni : Rintracciato a Imola dalla Mobile e dal commissariato brianzolo. Il fermato ha precedenti specifici. Ora è in carcere a Bologna

Monza. Violenza sessuale su una dodicenne - un fermo : Monza. Violenza sessuale su una dodicenne, un fermo – Nella serata del 23 marzo scorso il personale della Squadra Mobile della Questura di Milano, insieme... L'articolo Monza. Violenza sessuale su una dodicenne, un fermo proviene da Roma Daily News.

Star Wars is Back! A Monza una galassia di mattoncini : In Italia, come in buona parte del mondo, impazza la Star Wars Mania , grazie alle ultime produzioni cinematografiche di successo che hanno rinverdito il mito di una saga che ammalia fan da decenni. Il prossimo 29 marzo i temi e i ...

Monza - una coppia condannata a tre anni di carcere per stalking ai vicini : Monza, una coppia condannata a tre anni di carcere per stalking ai vicini Secondo il tribunale i due hanno insultato i vicini nella scalinata comune, bloccato l’ascensore per impedire agli altri di usarlo, eseguito disegni osceni sulla porta d’ingresso… Continua a leggere

In cima a una gru in un cantiere di Monza per protestare : donna salvata dai vigili del fuoco : Atto di protesta per motivi al momento ignoti, domenica mattina 11 febbraio a Monza, in via Maggiolini: una donna, italiana, è stata convinta a scendere e tratta in salvo dopo essere salita su una gru ...

Malore in una palestra di Carate : giornalista Sky muore all'ospedale di Monza : Non ce l'ha fatta Federico Leardini, 38 anni, giornalista di Sky Tg 24 esperto di borsa e finanza, colpito da un Malore, venerdì 2 febbraio, mentre si stava allenando nella palestra Extreme di via ...