MODELLO 730 2018 AL VIA Nuove detrazioni nella dichiarazioni dei redditi

MODELLO 730 precompilato in arrivo : Il 16 aprile verrà pubblicato il Modello 730 precompilato 2018 , in riferimento ai redditi registrati nel 2017. Ai fini della modifica del 730 e del suo invio telematico attraverso Fisconline, ...

MODELLO 730 o Redditi 2018 - le scadenze del 9 marzo : Da quanto si può leggere sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, la scadenza del 28 febbraio è stata prorogata al 9 marzo 2018 per inviare alcuni documenti da inserire nella dichiarazione dei Redditi precompilata. I documenti da inviare entro tale data andranno a comporre il Modello 730 o il Modello Redditi, ex Unico, in modo che siano a disposizione dei contribuenti in tempo utile per integrarli o modificarli. Non manca molto ed è bene ...