Moby Prince | il disastro e la ricerca di una verità che ancora non c’è

Moby Prince - Commissione : 'Non fu la nebbia - le vite potevano essere salvate' : L'incidente è ancora una 'ferita aperta' dice il premier Gentiloni a proposito della tragedia del traghetto che si scontrò con petroliera nei pressi del porto di Livorno il 10 aprile 1991. 140 vittime.

Moby Prince - l'ultimo segreto della strage "Molte vittime potevano essere salvate" : Chiara Giannini Forse almeno una parte dei 140 morti del Moby Prince poteva essere salvata: è ciò che è emerso dalla relazione finale della commissione d'inchiesta del Senato sulla tragedia che il 10 ...

Moby Prince - familiari delle vittime verso Roma : “Finalmente vediamo riconosciute le nostre ragioni” : Le ultime ore di attesa Loris Rispoli le passa in treno. Lui e gli altri familiari delle 140 vittime del Moby Prince stanno andando a Roma, destinazione Senato, per ascoltare le conclusioni della commissione d’inchiesta che dal 2015 lavora per far luce sul disastro avvenuto la notte del 10 aprile del 1991 a due miglia e mezzo dal porto di Livorno, quando il traghetto Moby Prince entrò in rotta di collisione con la petroliera Agip Abruzzo. ...

Moby Prince - dopo 27 anni le risposte della commissione di inchiesta : “Emozionante. Verità storica ribaltata” : A quasi 27 anni dalla notte del 10 aprile 1991 in cui 140 persone morirono a bordo del traghetto Moby Prince entrato in collisone con la petroliera della Snam Agip Abruzzo a due e miglia e mezzo da Livorno, sono state presentate in Senato le conclusioni della commissione d’inchiesta che per due anni ha lavorato per far luce sulle cause del disastro. “Ho aspettato tanto” dice emozionato Loris Rispoli prima di entrare ...

Moby Prince - chi tentò di affossare la verità? : Una nuova inchiesta sull’incidente in mare non basterà. Ce ne vorrà un’altra, per inchiodare alle proprie responsabilità tutti quelli che sulla strage del Moby Prince hanno mentito, omesso o nascosto. E per questo il malloppo con le conclusioni del lavoro fatto dalla Commissione d’inchiesta del Senato verrà trasmessa a due procure: a quella di Livo...

Moby Prince - la Commissione d’inchiesta accusa : “Nebbia? Carenti le indagini della procura di Livorno” : Moby Prince, la Commissione d’inchiesta accusa: “Nebbia? Carenti le indagini della procura di Livorno” Presentata la relazione finale secondo cui non è stata una tragedia causata dalla nebbia. Nel documento si punta il dito sull’indagine della procura di Livorno, definita “carente e condizionata da diversi fattori esterni”. La relazione della Commissione è stata approvata all’unanimità ...

Il disastro del Moby Prince - la Commissione d'inchiesta : soccorsi assenti e indagini carenti : La relazione presentata al Senato sulla tragedia costata la vita a 140 persone è un atto di accusa: "Alcune vite potevano essere salvate". Gentiloni: "Una ferita ancora aperta 27 anni dopo