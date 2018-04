Mobilità sostenibile | il Comune di Milano assegna a ReFeel eMobility il primo servizio di

'Ciclabili e Mobilità sostenibile a Cesena' : se ne parla in un incontro : Sabato mattina, alle 10, nella sala di quartiere di Piazza Anna Magnani, si svolgerà un incontro formativo/informativo sulle ciclabili e sulla mobilità sostenibile, finalizzato a raccogliere spunti e ...

Sharing mobility - svolta italiana nella Mobilità sostenibile : In Italia la mobilità sostenibile piace. CarSharing, carpooling e bikeSharing vanno per la maggiore, rivoluzionando il concetto di spostamento all'interno delle nostre città. Questo è ciò che si evince dall'ultima edizione del Rapporto Nazionale sulla Sharing mobility presentato qualche giorno fa e realizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing mobility con il supporto del Ministero dell'Ambiente e della ...

Aci - nasce Osservatorio su energia e Mobilità sostenibile : ''La sfida più urgente per il mondo dell'auto è quella di ridurre l'inquinamento. - ha precisato Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci -. Azione prioritaria la sostituzione del parco circolante con ...

“Fa’ la cosa giusta” torna a Milano : scuola - Mobilità sostenibile e musei accessibili i temi chiave di questa edizione : Le sfide educative per una società più inclusiva, l’abitare green, l’abbigliamento e gli accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, oltre che giocattoli eco-compatibili, progetti di associazioni per la pace e la partecipazione attiva nella vita civile, ma anche street food, idee e servizi dedicati all’universo femminile e turismo accessibile e consapevole nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli. Tutto questo e non ...

'Bandiera Gialla' Comuni Ciclabili Fiab premia Mobilità sostenibile in paese ai piedi della Maiella : Chieti - Limitazione della velocità a 30 km orari all'interno del paese, parcheggi dedicati ai ciclisti, due Bike Charging Stations con una decina di bici e mountain bike a pedalata assistita, incentivi alle attività locali per investire nell'accoglienza dei cicloturisti: sono le iniziative per cui il Comune di Rapino riceverà la Bandiera Gialla dei Comuni Ciclabili della Federazione italiana amici della bicicletta ...

Metano - un’alternativa concreta per la Mobilità sostenibile. Volkswagen ci punta – FOTO : Quando si parla di mobilità pulita, bisogna tenere presente che l’opzione gas continua ad essere una tra le più convincenti. In particolare il Metano, che alla base ha il vantaggio di essere naturale e provenire da fonti rinnovabili. In più ha emissioni simili a quelle delle auto ibride e consente la libera circolazione anche durante i blocchi del traffico. E, fatto non trascurabile, fa risparmiare: costa meno degli altri ...

Building Energy entra nella Mobilità sostenibile in Italia : migliaia di punti di ricarica per veicoli elettrici installati entro il 2020 : Building Energy, multinazionale Italiana che opera come Global Integrated IPP nel settore delle energie rinnovabili, entra nel mercato della mobilità sostenibile con Be Charge, società del Gruppo specializzata nel settore delle infrastrutture per la mobilità elettrica. Be Charge ha siglato una partnership tecnologica con innogy, leader in Europa per le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. L’accordo consentirà a Be Charge ...