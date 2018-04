Münster | furgoncino sulla folla in Germania | 4 vittime | ecco chi è

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) L'incubo a #Münster #si è materializzato alle 15:27 ne cuore del centro storico. Un furgone ha travolto diverse persone nella piazza di Kiepenkerl provocando quattroe almeno venti feriti. In particolare il mezzo si è schiantato sui clienti di un ristorante che aveva deciso di pranzare all'esterno del locale. In pochi minuti l'allegria del sabato pomeriggio ha fatto posto al terrore ed al panico. Dopo le prime frammentarie notizie le autorita' tedesche hanno reso noto che tra lec'era anche l'autore del folle gesto. Secondo un portavoce della polizia tra i feriti ci sarebbero almeno sei persone in pericolo di vita ma i dati sulle persone coinvolte nella tragedia di Münster sono in continuo aggiornamento in un primo momento si era parlato di 50 feriti. Restano ancora avvolti nel mistero i motivi dell'assalto mortale. Secondo le forze dell'ordine VIDEO ...