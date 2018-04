Misticismo e magia | “Casa Bonsai”e l’arte della pazienza | un percorso zen a Euroflora 2018

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) Boschi in miniatura con alberi provenienti dalla Liguria, dall’Italia ma anche dal sud-est asiatico saranno protagonisti dell’esposizione dedicata ai bonsai, altra piccola gemma verde incastonata in una delle ‘palestrine’ – zona estremo levante – di villa Grimaldi-Fassio nei Parchi di Nervi, durantedal 21 aprile al 6 maggio.“coltivazione in vassoio”, significatoparola bonsai, è un modo paziente, lento e antico di avvicinarsi alla natura e alla vita segreta degli alberi ‘mignon’ e dove la storia racconta che siano stati i monaci buddisti cinesi a diffondere questa arte in Asia, soprattutto in Giappone, con testimonianzeloro coltivazione già nel 600 D.C., tradizione che è giunta in Europa solo alla fine dell’Ottocento. Pini neri, silvestri e mugo, insieme ad abeti e ginepri giapponesi con olmi, ficus, aceri e Camellia sinensin (il nome ...