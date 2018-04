Misticismo e magia : “Casa Bonsai”e l’arte della pazienza - un percorso zen a Euroflora 2018 : Boschi in miniatura con alberi provenienti dalla Liguria, dall’Italia ma anche dal sud-est asiatico saranno protagonisti dell’esposizione dedicata ai bonsai, altra piccola gemma verde incastonata in una delle ‘palestrine’ – zona estremo levante – di villa Grimaldi-Fassio nei Parchi di Nervi, durante Euroflora dal 21 aprile al 6 maggio. l’arte della “coltivazione in vassoio”, significato della parola bonsai, è un modo paziente, lento ...