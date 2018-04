eurogamer

: 'Scendi in pista e vivi l'esperienza del motocross come mai prima d'ora' con #MXGPPRO. #Milestone - Eurogamer_it : 'Scendi in pista e vivi l'esperienza del motocross come mai prima d'ora' con #MXGPPRO. #Milestone - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Milestone annuncia MXGP Pro, l'esperienza Motocross più emozionante di sempre - Gamelite : Milestone annuncia MXGP Pro - -

(Di lunedì 9 aprile 2018), software house italiana conosciuta soprattutto per il proprio impegno in ambito racing, è lieta direPRO che sarà disponibile a partire dal 29 Giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Ecco il comunicato ufficiale:PRO non può essere definito semplicemente come un nuovo capitolo della serie, ma come un titolo pensato per rispondere alle richieste dei giocatori più esigenti che sognano di vivere l'esperienza del campionato più emozionante di sempre come mai prima d'ora, con tutti i piloti, tutte le piste e i contenuti ufficiali della stagione 2017.Read more…