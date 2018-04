Milano | oltre 2 600 senzatetto | 77% ospitato in centri

Milano. Oltre alle barriere per parlare di autismo : La Società Cooperativa Sociale “Lo Scrigno” Onlus, con il patrocinio del Municipio 5 di Milano, presenta il progetto “Centro Delfino”.

Milano : nasce biblioteca storica del Politecnico con oltre 20mila volumi : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Rafforzare l’identità e l’immagine della sede storica del Politecnico di Milano, fornendo un nuovo e qualificante servizio di interesse per gli studiosi. Questo l’intento della nuova ‘biblioteca storica del Politecnico’, inaugurata oggi a Milano. Un’iniziativa del sistema archivistico e bibliotecario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario più antico ...

Milano : nasce biblioteca storica del Politecnico con oltre 20mila volumi (2) : (AdnKronos) – Nella nuova biblioteca è possibile consultare anche i primi volumi acquisiti dal Regio istituto tecnico superiore nel 1863, anno della sua fondazione, così come i libri firmati dai docenti: da Francesco Brioschi, primo Rettore, all’architetto Luca Beltrami, e le numerose donazioni pervenute dalla comunità scientifica internazionale, come l’atlante, in copie numerate, dedicato alla costruzione della Tour Eiffel.Non ...

Record passeggeri Atm Milano - oltre Expo : ANSA, - Milano, 26 MAR - L'Azienda trasporti milanesi , Atm, nel 2017 ha segnato il Record di passeggeri, superando anche l'anno di Expo: sulla rete metropolitana e di superficie sono state 750 ...

ODCEC Milano e oltre 100 ordini di tutta Italia uniti nel contrasto alla violenza sulle donne : Noi ne siamo consapevoli e siamo impegnati in tutta Italia in progetti di contrasto alla violenza nelle differenti forme, come attesta la presenza oggi in diretta streaming di oltre 100 ordini'. Nel ...

Maltempo Milano : già oltre 3mila interventi per chiudere le buche in città : Nelle ultime due settimane il Comune di Milano ha predisposto un rafforzamento degli interventi sul territorio cittadino per riparare le strade a seguito del Maltempo. Ben 13 squadre, due del Nucleo di intervento rapido del Comune e 11 dei quattro Reparti strade che ogni giorno operano in città e che, ad oggi, hanno già realizzato circa 3mila interventi. Opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi che hanno permesso agli ...

Vaccini - Iss : per esavalente copertura oltre 95%. A Milano quattro bambini rimandati a casa : Obiettivo raggiunto dal Decreto sulle vaccinazioni, secondo il Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss: "immunità di gregge raggiunta per l'esavalente, aumenta copertura per il morbillo"

Milano : Gdf sequestra oltre 5 chili di eroina - 4 arresti : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Quattro persone sono state arrestate a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dalla Guardia di finanza di Como per detenzione e traffico di stupefacenti. I militari hanno sequestrato oltre 5 chilogrammi di eroina. I militari nel corso di un'operazione di pedinamento,

Milano Digital Week : oltre 400 appuntamenti dal 15 al 18 marzo : ... giovani e bambini avranno la possibilità di scoprire i tanti volti della Milano Digitale, riuniti per la prima volta in un unico palinsesto di mostre, dibattiti, seminari, performance, spettacoli, ...

Xiaomi è a Milano e incontra Mauro Icardi : nuove partnership in vista - oltre al Mi Store? : Wang Xiang, vice presidente di Xiaomi, ha incontrato Mauro Icardi a Milano. Potrebbe esserci in vista una collaborazione con l'Inter? O il vice presidente era a Milano per le operazioni che precedono l'apertura del primo Mi Store in Italia? L'articolo Xiaomi è a Milano e incontra Mauro Icardi: nuove partnership in vista, oltre al Mi Store? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Neve a Milano - in città strade pulite. Ma in Lombardia cancellati oltre il 30% dei treni regionali : Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, anche Milano si è svegliata sotto una coltre bianca. Pochi, al momento, i centimetri caduti ma nelle prossime ore è attesa altra Neve sulla città. Ma a preoccupare è il ghiaccio: “L’accumulo di Neve previsto dovrebbe essere limitato — ha scritto il sindaco Giuseppe Sala su Facebook —. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per ...

Maltempo : Milano - stazioni metro Centrale e Rogoredo aperte oltre l’1 : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - I passeggeri in arrivo nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e Rogoredo potranno usufruire della rete metropolitana per spostarsi in città, con ultime partenze dei treni dai capilinea all’una circa. La misura straordinaria, si legge in una nota diffusa da Atm, è

Milano - maxiprocesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...