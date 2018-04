Milano Incendio in una casa | grave una donna

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018)in unauna– Unsi è verificato, la scorsa notte, in un appartamento a. Undi circa 40 anni è rimastamente ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico. I vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina, in via Giordano Bruno, alle 23.45, con cinque automezzi, e hanno tratto in salvo gli inquilini. Due altre persone sono state trasportate per accertamenti per i fumi inalati ma non sarebbero gravi. Non si conoscono al momento le cause delle fiamme. L'articoloin unaunaproviene da RomaDailyNews.