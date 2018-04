Milano But a Storm Is Blowing from Paradise

Fuorisalone 2018 - a Milano debutta il Bovisa Design District : Milano, 7 apr. , askanews, Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del ...

Milano : Blair Thurman debutta a Garage Italia - prima personale italiana : Milano, 3 apr. (AdnKronos) – prima personale milanese dal titolo ‘Blair Thurman – Nell’Acqua Azzurra’ per l’artista americano, grazie alla collaborazione tra Larry Gagosian e Garage Italia. Un incontro, quello tra automobile e arte, che segue la scia di una lunga tradizione, dal movimento futurista Italiano all’inizio del XX secolo ad artisti contemporanei come Alexander Calder, Roy Lichtenstein o Andy ...

Enjoy in formato cargo - a Milano debutta lo sharing del trasporto cose : La sperimentazione è appena partita, per ora soltanto venti mezzi in città. Non ci sono vincoli nei punti di prelievo né di riconsegna

Milano-Sanremo 2018 - debutta la Var. Ecco come funziona : Arriva la 'moviola in corsa' per evitare trucchi e furbi. Quella di oggi sarà una classica grandi firme: dal campione in carica Kwiatkowski agli ultimi battuti Sagan e Alaphilippe. Ma occhio a Nibali ...

Milano-Sanremo 2018 - debutta il Var nel ciclismo : come funziona la moviola in campo e cosa può sanzionare? : La Milano-Sanremo 2018 aprirà la strada all’utilizzo della tecnologia del mondo del ciclismo. La Classicissima, infatti, terrà a battesimo il Var cioè la moviola “in strada”. Anche l’universo dei pedali si uniforma a calcio, rugby, tennis, volley, basket e tutti questi sport che utilizzano la moviola. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona la video assistenza che verrà impiegata in diverse corse del calendario ...

Milano - Palazzo Citterio - restauri finiti : ad aprile il debutto del museo : Il conto alla rovescia è cominciato. Tra poche settimane - l'11 aprile - Palazzo Citterio si svelerà al pubblico dopo i restauri. L'apertura proseguirà durante il Salone del Mobile. Una mostra ...

Milano : da Comune contributo di 20 mln per sostituzione caldaie a gasolio : Milano, 2 mar. (AdnKronos) – Uno stanziamento di 20 milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica su edifici di proprietà privata. E’ il provvedimento approvato dalla giunta di Milano, che intende ridurre le emissioni inquinanti anche attraverso aiuti concreti ai cittadini, con un contributo che oscilla tra il 5 e il 20 per cento del costo di realizzazione dell’intervento. Lo stanziamento segna il percorso verso ...

YAPE - il pony express robot debutta alla fashion week : Milano capitale di hi-tech e moda : Veicoli a guida autonoma, tecnologie made in Italy e fashion week. Milano capitale, sotto gli occhi del mondo in particolare questa settimana, per l’industria della moda e per l’eccellenza tecnico-scientifica dei prodotti sviluppati dalle società innovative generate nell’ecosistema milanese. Due eccellenti industrie italiane che contribuiscono, da punti di vista differenti, a presentare, sotto la luce che merita, il nostro Paese. Da un lato ...

Incendio palazzo Milano/ Video - 13enne ricoverato : “come le Torri Gemelle - si volevano buttare tutti giù” : Milano, Incendio in palazzo a Quarto Oggiaro in via Cogne 20: ultime notizie, il Video del rogo al decimo di 14 piani. Un 13enne gravissimo in ospedale: "esplosione, come le Torri Gemelle"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:10:00 GMT)

“Sei un eroe”. Metro Milano - il bimbo di 2 anni cade sulle rotaie. Lui lo salva così. Pieno di coraggio - si toglie lo zaino (era appena uscito da scuola) e si butta per non far morire il piccolo. Quello che succede subito dopo è bellezza pura. Le immagini però sono agghiaccianti - vi avvertiamo (VIDEO) : La banalità del bene ha un nome, si chiama Lorenzo Pianazza e ha 18 anni. Eh sì, perché se eroe significa fregarsene delle conseguenze e rischiare la propria vita per salvarne delle altre, il termine, quindi, è corretto se parliamo di Lorenzo. Eroe, il ragazzo, lo è per davvero, seppur per un giorno: ieri non ci ha pensato due volte prima di mollare lo zaino sulla banchina della Metro, alla fermata Repubblica, e precipitarsi sui binari ...

Milano. Nei distributori MM sparsi per la città le bollicine battono la liscia : Ai milanesi piacciono le bollicine, almeno a quelli che si riforniscono alle Case dell’Acqua di MM, gestore dei servizio idrico