Milano : blitz dei nas - sgominata banda dedita a traffico di farmaci (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Le indagini, avviate nel gennaio 2017, hanno consentito di scoprire che l’organizzazione criminale faceva capo a un uomo di origine calabrese, titolare di una farmacia nel centro di Milano. I sodali, spiegano gli investigatori, erano tutti operatori del circuito ufficiale di distribuzione del farmaco, i quali provvedevano ad acquistare presso le aziende farmaceutiche ingenti quantitativi di “farmaci ...

Milano : blitz dei nas - sgominata banda dedita a traffico di farmaci (2) (2) : (AdnKronos) – I traffici avvenivano “con modalità assolutamente spregiudicate”, illegali e senza alcun controllo neanche sulle varie fasi del trasporto, dello stoccaggio e della distribuzione. La vendita veniva condotta tramite una “filiera non autorizzata e non controllabile”, utilizzando intermediari stranieri che in molti casi erano addirittura estranei al settore sanitario: alcuni lavoravano come ristoratori ...

Milano : blitz dei nas - sgominata banda dedita a traffico di farmaci : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – blitz dei carabinieri questa mattina in varie città italiane. Tredici persone sono state arrestate con l’accusa di aver dato vita a un traffico illegale di farmaci. L’operazione, scattata nelle prime ore della mattinata nell’ambito di un procedimento penale coordinato dalla procura di Milano, è stata condotta dai carabinieri del Nas di Milano nelle province di Milano, Monza Brianza, Roma, ...

Milano - blitz contro il fortino della droga di Via Padova : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di "fortino della droga" quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga, prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalità. Operazione "ripristino dell'ordine". Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine hanno ...

Milano - blitz nel “fortino della droga” di via Cavezzali : sgomberato il residence. Controlli antiterrorismo negativi : Uno spiegamento di 700 uomini, 180 appartamenti controllati e 70 persone accompagnate in questura. blitz all’alba nel residence di via Cavezzali 11, a Milano, un palazzo di 8 piani nei pressi di via Padova ritenuto il “fortino della droga” e più volte al centro di fenomeni di microcriminalità. Lo sgombero è iniziato intorno alle 6 di questa mattina: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno ...

Milano - blitz all'alba in via Padova : sgomberato il "fortino della droga" : Controlli in un centinaio di appartamenti della palazzina di via Cavezzali, abitata prevalentemente da abusivi

25 Aprile - blitz contro l'istituto pedagogico della Resistenza di Milano : porte e finestre rotte - archivi devastati : La denuncia su Facebook. Fiano: "Prima il circolo Pd della Barona, poi la rievocazione nazista a Cologno. Stanno rialzando la testa"

Milano : blitz al boschetto della droga di Rogoredo : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia Porta Monforte, con il supporto della Polizia locale di Milano, hanno eseguito dei controlli nell'area verde di Rogoredo, nota come il boschetto della droga, tra via Sant'Arialdo e il parco Cassinis. Durante l’attività, svolta dalle ore 8 a

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...