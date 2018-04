Milan | top e flop della partita con il Sassuolo

Milano - appalto al ribasso per le ambulanze : stop del Pirellone : Annullata la gara d'appalto al ribasso per le ambulanze. L'obiettivo è assicurare la qualità del trasporto dei malati da un ospedale all'altro. Per questo motivo Regione Lombardia sospende la gara da ...

Milan - Mirabelli punta al tesoretto e obiettivi top : i numeri Video : Il #Milan, salvo sorprese, non riuscira' a centrare quelli che erano gli obiettivi stagionali. O meglio solo vincere la Coppa Italia potrebbe addolcire la pillola di una stagione che, nel complesso, invece pare destinata a veder svanire quel posto in Champions che ci si attendeva dopo i robusti investimenti della scorsa estate. Vincere un trofeo sarebbe la migliore iniezione di fiducia per programmare il futuro, ma nel frattempo può essere gia' ...

Milan-Inter - top e flop del derby : Brozovic - che numeri! Suso è in gabbia : Inter più propositiva e potenzialmente letale, Milan attento ma spuntato in avanti: il derby di ritorno va in archivio con uno 0-0 che piace solo ai nerazzurri. Per una sera, si sussurrerà nei bar ...

Milano - manager italiano morto in Turchia : giovedì l'autopsia : l'autopsia sul corpo di Alessandro Fiori, il manager di 33 anni di Soncino , Cremona, trovato morto lo scorso 28 marzo a Istanbul, si terrà giovedì prossimo all'istituto di medicina legale di Milano. ...

Milan - non hai più certezze. Gattuso - stop sul rinnovo : 'O si è tutti sicuri o si aspetta' : Una nube sul futuro di Gennaro Gattuso al Milan . Sembrava tutto fatto per il rinnovo, ma a frenare è proprio il tecnico rossonero, dopo la sconfitta di sabato contro la Juventus e alla vigilia del ...

Calciomercato Milan - Mirabelli tenta l'affondo per due top-player? Video : Dopo la sconfitta contro la Juventus [Video], il #Milan si appresta ad affrontare il derby. Il match contro l'Inter rappresentera' il crocevia della stagione dei rossoneri, i quali dovranno necessariamente battere i cugini per continuare a sperare nel quarto posto. A pesare sull'attuale piazzamento del club meneghino sono, soprattutto, i punti lasciati per strada nel girone di andata, sotto la gestione Montella. Ad ogni modo, ancor prima di ...

Atac Roma - assenteismo in aumento è al 12 - 5 . Macchinisti al top - Milano è al 7 - 1 : Messo giù così, il dato impressiona. Ancor di più se si pensa a quanto sta accadendo negli uffici di via Prenestina, al lavorio matto e disperato per rimettere in sesto quel concordato che soltanto ...

Serie A : Juventus-Milan - in molti sperano in un nuovo stop bianconero : Non è vero ma ci credo. Avranno pensato questo i pochi "temerari" che hanno puntato su un'altra serata no della Juventus, impegnata sabato sera in casa contro il Milan. Probabilmente spinti da quanto ...

Milano - crolla controsoffitto scuola elementare Stoppani/ Ultime notizie : polistirolo su 4 bimbi - lievi ferite : Milano, crolla controsoffitto scuola elementare Stoppani: pezzi di polistirolo su quattro allievi di 8 anni, feriti lievemente. Si stacca anche un pezzo di calcestruzzo.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:25:00 GMT)

DIESEL EURO 4 VIETATI A MilanO (NEL 2019)/ Il Comune : “stop agli Euro 5 nel 2025” : tutte le novità : Stop ai DIESEL a MILANO gradualmente nei prossimi anni. In Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno che ferma gli Euro 4 già dall'anno prossimo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Milan - INFORTUNIO ANDREA CONTI/ Stop in allenamento : problema al ginocchio sinistro operato - le condizioni : MILAN, INFORTUNIO ANDREA CONTI: il terzino ha interroto la seduta d'allenamento di oggi ed è stato subito accompagnato in infermeria. Grande apprensione in casa rossonera.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Milan - due top club su Gattuso e Mirabelli : Come scrive la Gazzetta dello Sport , due club esteri di alto profilo hanno messo gli occhi sulla coppia rossonera: il loro futuro, però, salvo sorprese, sarà ancora Milanista, con l'allenatore ...

Milano. Stop veicoli diesel entro il 2025 : Rivoluzione ambientale a Milano dove entrerà in vigore lo Stop ai veicoli diesel, i più inquinanti per l’ambiente. Il blocco