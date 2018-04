Milan-Sassuolo 1-1 | Kalinic risponde al vantaggio di Politano | Video Gol e Highlights

Il Milan inciampa sul Sassuolo : Il Sassuolo sveglia il Milan dal sogno Champions. A San Siro, nel posticipo della 31esima giornata di Serie A , i rossoneri impattano 1-1 con il Sassuolo. La squadra di Iachini passa in vantaggio a un ...

Il Torino batte l'Inter - il Milan pareggia col Sassuolo : Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Inter perde contro il Torino al termine di un match nel quale i nerazzurri sprecano moltissime occasioni. All'Olimpico finisce 1-0 per i granata di Mazzarri, che ...

Milan - passo falso : con il Sassuolo solo 1-1 : Per i rossoneri occasione persa di accorciare in classifica sul quarto posto. Punto salvezza per Iachini. In testa il Napoli ribalta il risultato nel finale, la Lazio sale al terzo posto

Serie A - Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano : Per i rossoneri occasione persa di accorciare in classifica sul quarto posto. Punto salvezza per Iachini

Il Sassuolo frena il Milan : Le parate di Consigli e il gol di Politano: la stessa formula con cui ha frenato la corsa scudetto del Napoli una settimana fa, il Sassuolo sostanzialmente ha spento le speranze del Milan di tornare ...

PAGELLE / Milan Sassuolo (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : PAGELLE Milan Sassuolo (1-1): Fantacalcio, i voti della partita di San Siro, 31^ giornata di Serie A. Finisce pari con i gol di Politano e Kalinic, entrambi arrivati nel secondo tempo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:24:00 GMT)

Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano - Gattuso frena ancora : A San Siro finisce in pareggio con il Sassuolo che si conferma bestia , rosso, nera. Il Milan vede ridurre le speranze Champions, prima drasticamente , sul gol di Politano, e poi di nuovo riaccese nel ...

Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde al gol di Politano - Video Gol e Highlights - : ... Dell'Orco, Acerbi, Peluso, Mazzitelli, Sensi, Lirola, Missiroli, Rogerio, Politano, Babacar Allenatore : Beppe Iachini Notizie sul tema Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta TV e live streaming ...

Serie A Milan-Sassuolo 1-1 - il tabellino : MILANO - Il Milan di Gattuso non riesce a conquistare i tre punti in casa contro il Sassuolo e si deve accontentare di un pareggio per 1-1. Ad andare in vantaggio è la compagine di Iachini , che ...

Video Gol Milan-Sassuolo1-1 : Highlights e Tabellino 31^giornata Serie A 08-04-2018 : Risultato Finale Milan-Sassuolo 1-1 : Cronaca e Video Gol Politano, Kalinic 31° Giornata Serie A 08 Aprile 2018 Milan-Sassuolo 1-1. E questo il risultato finale, il Milan trova il gol negli ultimi minuti di gioco grazie ad un ‘rigenerato’ Kalinic, che risponde al momentaneo vantaggio del Sassuolo firmato Politano. La punta croata era in continua contestazione ma oggi ha salvato la banda di Gattuso. Il Milan in tutta la partita ...

Lazio colpo da Champions : 2-1 con l'Udinese. Milan flop : solo 1-1 col Sassuolo : Un colpo da Champions per la Lazio , un colpo a vuoto per il Milan . Nei posticipi del 31° turno di Serie A, solo la squadra di Simone Inzaghi approfitta delle sconfitte di Roma e Inter , vincendo 2-...

Serie A - Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano : MILANO - Terza partita senza vittoria per il Milan , che dopo la sconfitta con la Juventus e il pari nel derby con l'Inter resta a secco anche con il Sassuolo : solo un pareggio, oltretutto in rimonta ...

Milan - che chance sprecata! Solo 1-1 contro il Sassuolo - a Politano risponde Kalinic : tra poco il report completo... Cronaca Milan subito vicino al gol, ma Kessié spreca malamanete sulla linea di porta deviando con il petto, con Consigli che riesce ad intervenire. Ci prova anche Çalhanoglu , ma il suo destro da ...

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...