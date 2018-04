Milan | passo falso | con il Sassuolo solo 1-1

Gattuso a un passo dal rinnovo col Milan : MilanO - Gattuso è sempre più vicino al rinnovo del contratto col Milan, che guiderà dunque anche nella prossima stagione. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore e la base dell'accordo è pronta: ...

Judo - Grand Prix Tbilisi 2018 : Martina Lo Giudice ad un passo dal podio - settimo posto per Francesca Milani e Giulia Pierucci : Un percorso straordinario arrestatosi ad un passo dal podio. Martina Lo Giudice ha sfiorato il Grande risultato a Tbilisi, dove è in corso il Grand Prix, uno degli ultimi tornei di preparazione agli Europei 2018, che andranno in scena a fine aprile a Tel Aviv. L’azzurra ha sconfitto la britannica Toprak al primo turno della categoria -57 kg, per poi ripetersi contro l’olandese Bergstra, ma nella finale di pool è stata superata dalla ...

Milan - il crac della holding di Li è solo l’ultimo passo verso il passaggio al fondo Elliott : per i tifosi è una buona notizia : Il Diavolo nelle mani di Elliott. La chiacchierata cessione del Milan da parte di Silvio Berlusconi sembra indirizzarsi verso il finale che più o meno tutti avevano immaginato: Yonghong Li rischia di non essere un proprietario credibile, il suo patrimonio era inconsistente come dimostra il fallimento della sua holding. E a raccogliere la società rossonera sarà il fondo che si era fatto garante dell’operazione, attraverso un prestito milionario ...

Maltempo - monitorato il Seveso a Milano : allagato un sottopasso : Continua il monitoraggio del fiume Seveso a Milano da parte delle Centrali operative, come rende noto Infomobilità Milano. Pattuglie della Polizia locale stanno presidiando piazzale Istria, viale Fulvio Testi, via Zocchi, largo Desio, viale Ca’ Granda e via Valfurva. E’ stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Cogne all’altezza di via Grassi. L’assessore comunale alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli ha scritto ...

DIRETTA/ Milan Arsenal - risultato live 0-2 - info streaming video e tv : Welbeck a un passo dal gol! : DIRETTA Milan Arsenal, info streaming video e tv: bellissima sfida in Europa League tra due società storiche che puntano decisamente al titolo.

Milan - Gattuso prepara il sorpasso. Ma l'Inter di Spalletti può giocare il jolly : Dal +18 alla 15esima giornata all'eventuale e possibile sorpasso, visto il calendario di Inter e Milan. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come a Milano ci sia un clima rovente in vista del derby di domenica sera. 'La classifica dice +7 per Spalletti, gap che ha toccato un massimo di 18 punti alla 15a. Ma non è l'unico ...

Milano - alle superiori c'è il sorpasso della settimana corta : «Mai l'affluenza a un referendum scolastico è stata così alta e il risultato così netto». All'istituto Zappa Cremona di viale Marche si votava sull'ipotesi di introdurre la settimana corta , cinque ...

Diretta/ Barcellona-Olimpia Milano - risultato live 62-64 - streaming video e tv : sorpasso degli ospiti! : Diretta Barcellona Olimpia Milano, info streaming video e tv: quasi un dentro o fuori al Mediolanum Forum per le due storiche squadre di Eurolega.

Calciomercato Milan/ News : Gabriel ad un passo dall'Empoli - UFFICIALE Zanellato al Crotone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera di Gennaro Gattuso: Zanellato si trasferisce ufficialmente al Crotone, Gabriel ad un passo dall'Empoli.

Milan - Rogel è a un passo a costo zero : Secondo le radio uruguaiane, è tutto confermato quanto riportato da Sky Sport in queste ore: Agustin Rogel , difensore uruguaiano classe '97 del Nacional di Montevideo, è a un passo dal Milan . L'accordo è per il prossimo anno quando arriverà a Milanello a parametro zero, ...