Milan | il turnover per rinascere | c' è da difendere il sesto posto e pensare alla Coppa

Milan - ampio turnover contro il Ludogorets : le scelte del tecnico Gattuso [FOTO] : Il Milan sta attraversando un momento veramente entusiasmante, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria ed adesso si prepara per la gara di Europa League contro il Ludogorets, qualificazione agli ottavi di finale già ipotecata dopo il netto per 0-3 dell’andata. L’allenatore rossonero è pronto a mettere in atto ampio turnover, in particolar modo la testa è rivolta al super posticipo sul campo della ...

Milan-Ludogorets - Europa League 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni. Turnover in casa Milan? : Giovedì 22 febbraio ore 21.05 Milan-Ludogorets diretta tv su TV8, su SkySport1 ed in streaming su SkyGo Dopo il rotondo risultato dell'andata è difficile prevedere le formazioni che potrebbero ...

Calcio - Europa League 2018 : Atalanta attesa alla prova del Dortmund - pericoli dai Balcani per Lazio e Milan - turnover per il Napoli contro il Lipsia : Quattro italiane a caccia di un trofeo che all’Italia manca dal secolo scorso. L’Europa League 2017-2018 riparte con l’andata dei sedicesimi di finale, in programma giovedì 15 febbraio, con ben 4 rappresentanti del Bel Paese che proveranno a sfatare il tabù dell’Italia in una competizione che, da quando ha cambiato denominazione rispetto all’antica Coppa UEFA, è sempre stata indigesta alle compagini dello ...

Ludogorets-Milan - altro che turnover : Gattuso sorprende tutti! : Il Milan punta giustamente a vincere l’Europa League. Il trofeo potrebbe essere un viatico per arrivare in Champions League nonostante la situazione non idilliaca in campionato, dunque giusto puntare tutto sulla competizione europea, anche a costo di non risparmiare energie per il campionato. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, Gattuso si appresta a mettere in campo la miglior formazione possibile per il suo Milan, priva di ogni ...

Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : le probabili formazioni. André Silva dal 1' - poco turnover per Gattuso : Dopo la lunga attesa torna in scena l’Europa League 2017-2018 per i sedicesimi di finale. Il Milan di Rino Gattuso sfiderà il Ludogorets, andando in Bulgaria nel match d’andata, previsto all’Arena di Razgrad giovedì 15 febbraio alle ore 19.00. I rossoneri sono reduci dal rotondo successo per 4-0 contro la SPAL in trasferta e si apprestano, dunque, ad affrontare un’altra trasferta contro una compagine insidiosa. Seconda ...

Milan - ancora turnover in attacco. Kalinic il più presente - Cutrone il più profilico : Ha segnato contro la Lazio in A e nei quarti di Coppa Italia con l'Inter, le due partite che hanno esaltato il mondo-Milan. - Contro : alcune partite giocate male in trasferta. Su tutte, Fiorentina-...