Milan | Gattuso | “mancata cattiveria sotto porta”

Milan. Gattuso : “Non siamo stati bravi a metterla dentro” : E’ arrabbiato Rino Gattuso dopo il pari interno 1-1 con il Sassuolo. “Non siamo stati bravi a metterla dentro. Un

Milan - Gattuso : "Persa una grandissima occasione per la Champions" : l'analisi - "Abbiamo creato tantissimo, anche se senza veemenza - spiega il tecnico del Milan a Premium Sport -: oggi ci è mancata la voglia con cui bisogna entrare in area e siamo anche stati ...

Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano - Gattuso frena ancora : A San Siro finisce in pareggio con il Sassuolo che si conferma bestia , rosso, nera. Il Milan vede ridurre le speranze Champions, prima drasticamente , sul gol di Politano, e poi di nuovo riaccese nel ...

Milan-Sassuolo 1-1 - finisce la corsa Champions per Gattuso : addio quarto posto [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Milan - Suso : 'Mi trovo bene con Gattuso - così come con Montella. Devo fare più gol' : Ecco le parole di Suso, esterno del Milan, a Premium Sport nel pre-partita del match col Sassuolo: Sulla gara di stasera: 'Oggi è molto importante, non possiamo assolutamente sbagliare. Inter e Roma hanno perso, è una possibilità che non possiamo ...

Milan - Abbiati : 'Rinnovo Gattuso importante per l'ambiente. Stasera vincere anche giocando male' : Christian Abbiati, club manager del Milan, ha rilasciato queste parole a Premium Sport prima della gara casalinga contro il Sassuolo: Sul rinnovo di Gattuso: 'E' importante per tutto l'ambiente, dà la certezza che si continuerà su questa strada'. Sulla corsa Champions : 'Oggi è ...

Dalla Spagna : Juve-Milan per Andrè Gomes. E da Gattuso il sì a Depay : Dalla Spagna: Juve-Milan per Andrè Gomes. E da Gattuso il sì a Depay Si riaccende il duello Juve-Milan, questa volta in sede di mercato. Secondo il quotidiano catalano Sport, infatti, bianconeri e rossoneri hanno un comune interesse verso André Gomes. Il centrocampista portoghese vorrebbe lasciare Barcellona per cercare un maggior minutaggio e le due squadre […]

Milan : assalto ad uno dei migliori talenti europei e Gattuso sorprende tutti : Il Milan è pronto a tuffarsi in questo finale di campionato che si preannuncia scoppiettante, con i rossoneri guidati da Gattuso che dovranno tentare la rincorsa ad un posto Champions e prepararsi alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. È inutile dire che molto del mercato rossonero dipenderà anche da come si concluderà la stagione, che comunque, visto come era partita, sta risultando essere sicuramente positiva. Tutto ciò ha infatti ...

Milan-Sassuolo alle 20.45 La Diretta Gattuso a caccia della vittoria perduta : La sfida di San Siro tra Milan e Sassuolo, in programma nel posticipo domenicale delle ore 20.45, chiude la 31esima giornata di Serie A: nelle ultime 2 partite di campionato i rossoneri hanno raccolto ...

Milan : Silva - Cutrone o Kalinic. Gattuso - chi ti porta in Europa? : E anche le scelte su quale attaccante schierare dall'inizio si sono rivelate una scienza inesatta. Per dire: il Milan ha trovato il successo solo in una delle sei partite di campionato in cui André ...

Dalla Spagna : Juve-Milan per Andrè Gomes. E da Gattuso il sì a Depay : Bianconeri e rossoneri sul portoghese che vuole lasciare il Barcellona. La dirigenza milanista punta forte l'esterno del Lione

Milan - Gattuso ci crede : 'Obiettivo Champions - non molliamo' : ... come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso ci crede fermamente: 'La Champions è uno di questi. Dobbiamo crederci, almeno fin quando la matematica non ci condanna. Non vedo perché dovremmo ...