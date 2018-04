Milan | emergenza difesa contro il Napoli Bonucci sull’ammonizione | “Non vedeva l’ora sto

"Servono coperte" - emergenza gelo a Milano : 'Negli ultimi 4 giorni di gelo abbiamo aggiunto 45 posti letto all'interno dei centri di accoglienza che gestiamo in città per dare una risposta alle persone che, invece di dormire in strada, possono ...

Milano sotto la neve : foto e video Big snow/ Niente emergenza - sui social : “Forse Virginia Raggi non ci crede” : Milano sotto la neve: foto e video di Big snow. Città imbiancata, ma Niente emergenza e i social si scatenano: “Forse Virginia Raggi non ci crede...”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:50:00 GMT)

Milano si risveglia con la neve - attivato piano di emergenza : Milano, 1 mar. , askanews, Il Nord Italia nella morsa del maltempo. neve a Milano, Bologna, Genova e Firenze. Le Prefetture delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria e Campania ...

La neve a Milano - ma non c'è nessuna emergenza : Milano , askanews, - Non è una notizia come quando accade a Roma: oggi Milano è imbiancata. I milanesi si sono svegliati sotto i fiocchi. Tetti e strade innevati, ma non c'è nessuna emergenza. La ...

Maltempo - allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

BURIAN - GELO E NEVE AL NORD/ Video frane e maltempo : -5 a Milano - emergenza a Genova (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Milano - gli esodati del Classico - piano d'emergenza con succursali volanti e aule in biblioteca : Un'aula aggiuntiva al Beccaria, una al Manzoni, dieci in zona Gorla , alla succursale dell'istituto Marignoni Polo, , probabilmente come sede distaccata del Carducci, forse ancora una o due al Tito ...