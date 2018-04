Milan | Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato | Gattuso resta senza difesa

Milan - Bonucci squalificato accusa l'arbitro : 'Non vedeva l'ora di ammonirmi'. Salta il Napoli : La gara contro il Sassuolo non ha solo lasciato l'amaro in bocca per una vittoria che non è arrivata, ma anche per le conseguenze e gli strascichi che la sfida ha portato. Innanzitutto l'infortunio ...

Milan - emergenza difesa contro il Napoli. Bonucci sull’ammonizione : “Non vedeva l’ora sto figlio di p…” : Milan, emergenza difesa- Dopo il brutto pareggio interno contro il Sassuolo, il quale potrebbe vanificare definitivamente la rincorsa rossonera alla lotta Champions League, il Milan si prepara alla prossima sfida contro il Napoli. Brutte notizie per Rino Gattuso, il quale dovrà fare a meno di Romagnoli, infortunato, e di Bonucci, squalificato dopo l’ammonizione di ieri […] L'articolo Milan, emergenza difesa contro il Napoli. Bonucci ...

DIRETTA / Milan Sassuolo (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Bonucci pericoloso! : DIRETTA Milan Sassuolo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo della 31^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 8 aprile)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:58:00 GMT)

Milan-Inter - le pagelle : Bonucci per poco non si ripete - Icardi sbaglia troppo : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 5.5 Salvato dalla Var in occasione del gol di Icardi nel primo tempo. A inizio ripresa rischia di combinarla grossa su un cross di Candreva. CALABRIA 6.5 Gioca un ...

Pagelle Milan-Inter 0-0 : Icardi beffato dal VAR e sprecone - Cutrone scatenato - Handanovic superbo su Bonucci : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Milan-Inter Il derby di Milano finisce a reti bianche, ma le emozioni non mancano a San Siro. Milan e Inter si danno battaglia sin dal fischio d’inizio, sfiorando la vittoria in più occasioni, ma finendo per annullarsi a vicenda in un match palpitante. Il VAR grazia il Milan su un’incursione centrale di Icardi, che segna in offside per pochi centimetri. Cutrone sul fronte opposto buca Handanovic in ...

Milan : Gattuso bacchetta Bonucci e parla del derby Video : È tempo i recuperi. Domani sera andra' in scena alla Scala del calcio il derby di Milano [Video] tra #Milan ed #Inter. La partita viene giocata domani per il recupero del fermo di campionato, quando si decise di rinviare l’intera giornata di campionato per via della tragica scomparsa di Davide Astori. Tramite la conferenza stampa di oggi, Rino Gattuso non le ha mandate di certo a dire parlando del suo contratto, della speciale partita in cui ...

Milan - Gattuso Derby da vincere per credere alla Champions. Bonucci Pensi a giocare : MilanO - Gattuso chiede al Milan di ripetere domani pomeriggio , ore 18.30, nel Derby la stessa prestazione esibita a Torino con la Juventus . Ma l'allenatore rossonero vuole sempre più attenzione ...

Milan - Gattuso punzecchia Bonucci : "Pensi a giocare"/ Il Mister suona la carica-derby ed elogia Spalletti : Gennaro Gattuso tira le orecchie a Leonardo Bonucci: il tecnico del Milan parla in conferenza stampa del derby con l'Inter e non le manda a dire al capitano dopo la sua ultima uscita...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:51:00 GMT)