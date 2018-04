Milan | Bonaventura contestato | ' E' il mio periodo periodo più difficile in rossonero'

VIDEO / Milan Sassuolo (1-1) - Bonaventura : momento difficile. Highlights e gol della partita (Serie A) : VIDEO Milan Sassuolo (risultato finale 1-1): Highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Kalinic trova il pareggio per i rossoneri a San Siro.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Çalha doveva alzare il c...". Ma rischia anche Bonaventura : La Juve segna il gol vittoria a 12 minuti dal termine per una "distrazione" rossonera: ecco come sono andate le cose

LIVE Pagelle Juventus-Milan - Serie A in DIRETTA : 1-1 - Kessié giganteggia in mezzo al campo - Bonaventura che spreco! : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Milan Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Juventus-Milan, posticipo serale della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Nel sabato calcistico che anticipa per la Santa Pasqua, l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro di una grande classifica del torneo nazionale, vale a dire Juventus-Milan. Una sfida di grande fascino tra la capolista ed la squadra che più è ...

Milan-Arsenal - le pagelle : Bonaventura stecca - Ozil inventa : Ozil 7.5 Due assist degni di un campione del mondo. Il migliore in campo. WILSHERE 6.5 Sempre pronto a dare una mano sia a Ozil sia a Mkhitaryan. MKHITARYAN 7.5 Apre le danze al 15' con un bel gol. ...

Pagelle Milan-Arsenal 0-2 - Europa League 2018 : Biglia e Kessié distratti - difesa in bambola - Bonaventura unica luce : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Milan-Arsenal Milan sottotono a San Siro contro l’Arsenal nel match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. I rossoneri incassano una sconfitta pesantissima tra le mura amiche ad opera dei Gunners, che dominano nella prima frazione e gestiscono nella ripresa, ipotecando il passaggio del turno con i gol di Mkhitaryan e Ramsey. I rossoneri partono bene ma si spengono ...

Milan - Raiola parla di Bonaventura con la Juve. E spunta un altro club : Mino Raiola ha parlato dell'idea Jack Bonaventura con la Juventus. Lo fa sapere Ciro Venerato di Rai Sport , il Milan però non vorrebbe privarsene ma Raiola ha fatto presente che su Bonaventura c'è anche un top club tedesco, riconducibile al Borussia Dortmund .

Milan - Bonaventura : 'Daremo il masimo per Astori. Derby? Non ce la sentivamo di giocare' : Giacomo Bonaventura , centrocampista del Milan , è intervenuto a Sky Sport : 'Astori? Era un ragazzo ben voluto da tutti. Era sempre positivo e sorridente. Siamo tutti veramente scioccati per quello che è successo. Condoglianze ai suoi cari, ci mancherà tantissimo. Il ...

Raiola : 'Offerte anche per Bonaventura'. La Juve osserva - ma il Milan è sereno : L'agente italo-olandese, intervistato da Rai Sport , ha seminato nuovi dubbi sul futuro di Gigio Donnarrumma e su quello di un altro suo assistito, Giacomo Bonaventura: ' Gigio ha scelto di restare ...

Milan - ancora Raiola : non solo Donnarumma. Il procuratore : “Molte squadre su Bonaventura” : Milan, ancora Raiola: non solo Donnarumma. Il procuratore: “Molte squadre su Bonaventura” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, ancora Raiola- Non solo Gigio Donnarumma. Mino Raiola continua a guardarsi intorno in vista della prossima sessione di mercato estiva. Come anticipato nelle scorse ore, il noto procuratore avrebbe consigliato ...

Raiola spaventa il Milan : Donnarumma deve andare via - offerte per Bonaventura : Donnarumma deve lasciare il Milan e per Bonaventura ci sono diverse offerte. Nel momento migliore della squadra di Rino Gattuso arrivano le dichiarazioni pesanti di Mino Raiola. Il procuratore torna a ...

Calciomercato Milan - Raiola show : ‘ombre’ anche sul futuro di Bonaventura : Calciomercato Milan, OMBRE SU Bonaventura – Momento super in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, adesso l’ultimo atto contro la Juventus. Passo in avanti anche in campionato, adesso grande attesa per il derby contro l’Inter, i rossoneri possono accorciare le distanze dal quarto posto, un risultato che non sembrava alla portata solo qualche ...

Calcio - i migliori italiani della 25^ giornata di Serie A : Federico Bernardeschi incanta nel derby di Torino - Giacomo Bonaventura lancia in orbita il Milan : Tanti gol e la consapevolezza di disporre di un jolly che farà la fortuna della Nazionale nei prossimi anni. La 25^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 incorona Federico Bernardeschi, straordinario protagonista nella vittoria della Juventus nel derby contro il Torino. Ma non solo la corsa scudetto infimma la massima Serie. Il Milan di Gattuso continua a vincere grazie ad un talento azzurro, mentre il Chievo ritrova i tre punti con la ...

Bonaventura Milan La scalata di Gattuso raggiunge la Samp : Milano E sono due. Due successi di fila contro rivali posizionati davanti al Milan. Entrambi con il minimo scarto ma uno più convincente dell'altro. Prima mette sotto la Lazio con Bonaventura, poi ieri sera la Samp, stessa firma, il migliore dei suoi in una serata di grande vena calcistica. E così Gattuso può raggiungere i liguri, un tempo davanti di molte posizioni e lunghezze. All'andata, il Milan di Montella toccò il punto più ...

Milan " Sampdoria 1-0 - decide Bonaventura : Prosegue la striscia positiva del Milan. Nello scontro diretto per la qualificazione all'Europa League, i rossoneri battono la Sampdoria 1-0, sfoggiando una delle migliori prestazioni della stagione, ...