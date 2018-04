Migranti | la testimonianza di Moussa | dagli studi in legge alle carceri libiche Oggi il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Presentatoa Roma il Rapporto 2018 del Centro Astalli, fotografia delle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati che durante il 2017 si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Ad aprire la conferenza – cui hanno partecipato padre Fabio Baggio, sottosegretario di Papa Francesco per la sezionee rifugiati della Santa Sede, Monica Maggioni, Marco Damilano, padre Camillo Ripamonti – ladi, 27 anni rifugiato maliano, che ha vissuto l’esperienza del carcere in Libia. “Sono stato torturato e sfruttato. Ora spero di poter ricominciare la mia vita in Italia. Magari non potrò riprendere subito aare. Ma so fare il meccanico, e voglio guadagnarmi da vivere”. L'articolo, ladiinil sogno di una nuova vita da ...