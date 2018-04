Migranti e centri di formazione Nuovo business da 100 milioni

Milano - caso Gallarate e centri chiusi : la Prefettura smista i Migranti : Sul caso si sono sollevate molte polemiche , in particolare, il sindaco di Gallarate che ha pagato il treno per Milano a 12 migranti, . Di fatto, a seguito della chiusura di alcune strutture in ...

Migranti : controlli su gestione centri di accoglienza Sicilia - sanzioni e denunce : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) – sanzioni per oltre 66 mila euro e 8 datori di lavoro denunciati. E’ questo il bilancio di un servizio di controllo eseguito dai Carabinieri di Palermo presso entri, associazioni e cooperative sociali che gestiscono i centri di prima accoglienza per cittadini extracomunitari. I controlli sono stati eseguiti nelle province di Messina, Trapani e Ragusa Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Palermo ...

Lombardia : al via il trasferimento di 600 Migranti dai centri di accoglienza verso Milano : Si tratta di chi ha diritto all'accoglienza, perché 4 società che gestiscono i centri non hanno partecipato al nuovo bando. Tra queste la Kb, che è al centro di un'inchiesta della procura di Busto ...

Salvini : con meno clandestini forse piangiamo di meno - chiuderemo centri Migranti : Io chiedo la fiducia degli italiani per il nostro progetto di Italia non sulla cronaca nera. Se avessimo fatto entrare meno clandestini piangeremmo un po' di meno". Lo afferma Matteo Salvini, ospite ...

Migranti - Unhcr : nei centri d'accoglienza greci forte rischio molestie - : L'allarme dell'Agenzia Onu per i rifugiati, che ha ricevuto informazioni da 622 sopravvissuti a violenza sessuale e di genere. Il 28% dei casi si è verificato dopo l'arrivo in grecia. Atene esortata a ...

Migranti : Onu - abusi sessuali in centri Grecia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

L'Anpi paragona la Shoah ai Migranti : "I centri di accoglienza come i lager nazisti" : L'esponente Anpi - che l'estate scorsa era già balzata agli onori della cronaca per disertato, come Anpi, una commemorazione di partigiani uccisi al confine con la Francia, per il blocco delle ...