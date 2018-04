«Mi sono innamorato di una mia collega | ma lei ha già un compagno | cosa faccio | aspetto?»

"Come Madonna non c'è nessuno. sono ancora innamorato di lei" : Il primo amore non si scorda mai, ma anche il primo matrimonio non scherza. Sembra saperlo bene Sean Penn che, intervistato durante la trasmissione The Late Show with Stephen Colbert, ha dichiarato: "Amo ancora molto Madonna, non c'è niente di paragonabile".A 33 anni dal matrimonio e a 29 dal divorzio, l'attore cinquantasettenne, interrogato su chi preferisse tra l'ex moglie e Britney Spears, due artiste spesso paragonate, non ha esitato ...