Mette il turbo la rete Iliad Italia | altri potenziamenti localizzati

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il potenziamento dellaprosegue nel suo personalissimo percorso di crescita, come attestato dai colleghi di 'UniversoFree.com'. In un articolo odierno si legge che le autorizzazioni degli impianti in fioritura a Milano città sono passati in meno di un mese da 22 a 42, con quantità quasi raddoppiate ed a cui poi bisognerebbe anche aggiungere le richieste in attesa di autorizzazione sulla mappatura di tutta la città metropolitana del capoluogo lombardo (in quel caso il numero salirebbe a 75).Le cose stanno girando per il verso giusto anche per quanto riguarda Monza Brianza, dove gli impianti autorizzati sono adesso 13 (1 finora nella provincia di Como). Il totale assoluto ammonta a 89 impianti autorizzati, per non parlare della programmazione in atto per le città di Varese e di Como, sui cui suoli nel corso del 2018 sono attese rispettivamente 18 e 21 ...