Meteo | calo termico e perturbazioni allontanano la primavera

Allerta Meteo Sardegna : ancora piogge e temporali nelle prossime ore - temperature in calo : E’ stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledi’ 21 marzo l’Allerta Meteo della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico con criticita’ ordinaria (gialla). Le zone interessate sono l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Mentre il vento ha lasciato la Sardegna, su tutta l’isola rimane la pioggia e le basse temperature e, almeno fino a meta’ della prossima ...

Burian bis - piogge e maltempo in arrivo/ Previsioni Meteo : nuova ondata di gelo - temperature in calo : Burian Bis, meteo ondata di gelo artico: si prepara il ritorno del freddo di origine polare in Italia. Nei prossimi giorni nevicate in pianura e crollo delle temperature.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:39:00 GMT)

Allerta Meteo - il Burian si intensifica : attenzione a Martedì 27 e Mercoledì 28 - ulteriore calo termico e tanta altra NEVE in arrivo [DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una notte di gelo incredibile sulle Regioni centro/settentrionali a causa del Burian proveniente dalla Siberia, soprattutto al Centro Italia dove la NEVE caduta copiosa nelle scorse ore ha innescato l’effetto albedo che sta facendo crollare le temperature molto più rapidamente rispetto alle aree in cui il suolo non è innevato. Alle 23:00 della notte abbiamo addirittura -11°C ad Amatrice, ...

Allerta Meteo - il Burian si intensifica : attenzione a Martedì 27 e Mercoledì 28 - ulteriore calo termico e tanta altra NEVE in arrivo [DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una notte di gelo incredibile sulle Regioni centro/settentrionali a causa del Burian proveniente dalla Siberia, soprattutto al Centro Italia dove la NEVE caduta copiosa nelle scorse ore ha innescato l’effetto albedo che sta facendo crollare le temperature molto più rapidamente rispetto alle aree in cui il suolo non è innevato. Alle 23:00 della notte abbiamo addirittura -11°C ad Amatrice, ...

Allerta Meteo Sardegna : ulteriore calo delle temperature - criticità per gelate : Nuova Allerta Meteo diramata della protezione civile in Sardegna: dalle 18 di oggi e sino alla mezzanotte di domani si prevede un ulteriore calo delle temperature che determinerà estese gelate che, sulla parte centro-occidentale dell’isola, potranno essere accompagnate da nebbie o foschie. Nell’area nord-orientale e centro-orientale previste nevicate sparse anche in pianura con cumulati deboli, o localmente moderati. Sul nord-ovest ...

Meteo Lombardia : fino a lunedì aria fredda e temperature in forte calo : temperature in forte calo, piogge e instabilità sono previsti nei prossimi giorni in Lombardia a causa della depressione che persiste sul bacino del Mediterraneo. Domani e venerdì, riferisce il bollettino Meteo dell’Arpa, sono previste piogge e anche neve fino a quote vicine alla pianura. Domani le temperature saranno comprese tra zero e 4 gradi e le massime tra quattro e otto gradi. Venerdì ancora piogge deboli, minime stazionarie e ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temperature in calo - criticità “gialla” per gelate : “Tempo stabile, con temperature minime in abbassamento, che nelle aree urbane potranno raggiungere valori intorno a -2/- 3 gradi fino a -6/-7 gradi nelle pianure extraurbane, con possibilità di gelate in base alle condizioni del suolo. Valori compresi tra -8 e -10 gradi sui rilievi e fascia collinare con formazione di gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso, sulla base delle previsioni Arpae, ...

Meteo - arriva la neve al Centro-nord. Temperature in calo e rischio ghiaccio : ROMA - Torna la neve, soprattutto al Nord. Infatti, a causa di una perturbazione di origine atlantica che si avvicina alla nostra penisola, precipitazioni anche consistenti sono attese da lunedì in ...

Meteo - arriva la neve al Centro-nord. Temperature in calo e rischio ghiaccio : Fiocchi bianchi anche in pianura su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna per una perturbazione di origine atlantica. Allarme frane in...

Valanga a Campo Felice : ecco il decalogo Meteomont per evitare rischi : Domenica di valanghe, vittime e feriti oggi, 4 febbraio 2018: nelle giornate in cui il rischio slavine è alto, ricordiamo una serie di accorgimenti che possono evitare problemi. Coloro che amano la montagna sono generalmente consapevoli dei rischi connessi alla pratica delle attività escursionistiche ma tale consapevolezza non significa certamente affrontare rischi inutili od evitabili sopratutto quando ciò potrebbe comportare gravi conseguenze ...

Allerta Meteo Veneto : calo delle temperature - attese diffuse gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto prevede nella notte tra sabato 3 e domenica 4 un marcato calo delle temperature che si porteranno sotto lo zero anche in pianura, con diffuse gelate più significative sulle zone interne e al primo mattino, e possibile formazione di ghiaccio al suolo. Pertanto dichiara per gelate la FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE(da riconfigurare, a livello locale, in preallarme o allarme a seconda ...

Meteo : forte maltempo su molte regioni. Quota neve in rapido calo al nord! : Perturbazione artica in scorrimento sul nord. neve in rapido calo di Quota al nord-est! Venti di libeccio al centro-sud. Meteo/ La perturbazione artica giunta sull'Europa centro-occidentale sta...

Meteo - torna l'inverno da giovedì con pioggia - neve e calo delle temperature : Un perturbazione dal Nord Europa attraverserà l'Italia tra giovedì e venerdì con piogge specie su Nordest e tirreniche. temperature in deciso calo, venti da Nord e neve su Alpi e Appennini