Merk Kremont | «Hands up» per il duo italiano alla conquista del mondo con la musica dance

Destinazione Coachella - Italia alla consolle con Merk Kremont : "Mai sminuirsi" INTERVISTA : Con Universal Italia , abbiamo mandato la traccia al manager dei DNCE, che arrivano da un hit come Cake by the Ocean con oltre 600milioni di streaming . Vogliamo dire, non ci aspettavamo neanche ...

Dai club al Coachella - 'Hands Up' per Merk & Kremont : i produttori italiani amati negli Usa : "Ci hanno chiamato a suonare lì ed è il più interessante festival al mondo, c'è una ricerca musicale minuziosa. Trovi nello stesso posto gli dei delle nicchie musicali e gli artisti pop più famosi. ...

Merk & Kremont feat DNCE : in uscita il singolo Hands Up : Il prossimo venerdì 6 aprile arriva in radio, in streaming e nei digital store "Hands Up", il nuovo singolo di Merk & Kremont con i DNCE, la band formata nel 2015 da Joe Jonas dei Jonas Brothers. Il brano è stato co-prodotto dal tuo di produttori ...