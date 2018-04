Merano Flower Festival | la grande bellezza in fiore

vanityfair

: #merano Primavera Meranese: arriva il Merano Flower Festival @Merano e dintorni - Meraner Land Merano - v33Redazione : #merano Primavera Meranese: arriva il Merano Flower Festival @Merano e dintorni - Meraner Land Merano - SettiminiPaola : Merano Flower Festival: dal 27 al 29 aprile 2018 -

(Di lunedì 9 aprile 2018) La prima edizione delè pronta a sbocciare dal 27 al 29 aprile nella città altoatesina. Tre giorni di eventi per immergersi tra profumi, suoni e colori primaverili, celebrando tutta ladella natura. Non solo. L’appuntamento è anche un’occasione per conoscere e sperimentare un saper vivere più genuino, green e a chilometro zero. Che ne dite, ad esempio, di abbandonare auto e supermarket per buttarvi in uno Shopping Contadino? Questo il nome dell’iniziativa che parte ail 27 aprile in occasione delper restare attiva fino all’autunno. Con Shopping Contadino potete noleggiare una e-bike e partecipare a un tour guidato alla scoperta dei masi contadini, mettere nel cestino della vostra bici uova e latte freschi, marmellate e biscotti fatti in casa, nonché prodotti della tradizione locale. L’escursione culinaria Sissi ...