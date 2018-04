Meloni | Salvini spieghi a Di Maio che centrodestra non si divide

elezioni fidesz salvini Meloni orban : Matteo salvini esulta: la vittoria di Viktor orban in Ungheria è, vista da lui, la riprova che l’onda del futuro dell’Europa si chiama sovranismo. Un passo in avanti verso la scalata di Palazzo Chigi, tanto è vero che il leader leghista, impegnato in questi giorni in un delicato gioco di equilibri tra M5S e centrodestra, affida a Facebook un auspicio impegnativo: “Spero di andarlo a trovare presto a Budapest da ...

Giorgia Meloni - il braccio di ferro : 'Salvini - vuoi andare da Di Maio? Vai e digli una cosa sola' : 'Sarebbe veramente assurdo, fuori dal mondo che i partiti che sono arrivati secondo e terzo, cioè M5S e Pd , possano governare insieme e mandare all'opposizione il centrodestra premiato dagli ...

Governo - Meloni : 'Salvini spieghi a Di Maio che non ci dividiamo' : Al vertice ad Arcore "abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il Governo, Di Maio se ne faccia una ragione". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo" : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"

Salta l'intesa del centrodestra? Attrito tra Salvini e Meloni dopo Arcore Video : Le tensioni, i conflitti e le differenti strategie nel centrodestra pare non siano state ripianate nel vertice tenutosi oggi ad Arcore tra i vincitori delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. L'oggetto del contendere è su come arrivare ad una maggioranza che consenta di presentarsi dal Presidente Mattarella alle prossime consultazioni con la certezza di ottenere l'agognato incarico per formare un nuovo esecutivo. Il comunicato emesso al ...

Matteo Salvini contro Giorgia Meloni - dopo il vertice lo scontro clamoroso in diretta tv : Centrodestra unito? Forse, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni si dividono già su cosa fare adesso. Poche ore dopo la nota ufficiale dopo il vertice di Arcore , in cui si chiariva che la coalizione ...

Vertice Arcore - centrodestra si spacca. Meloni : prima incarico - poi cerchiamo voti. No di Salvini : dialogo con M5S : Il Vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si conclude nel pomeriggio con una dichiarazione di unità: è necessario che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, ...

Berlusconi-Salvini-Meloni : 'Spetta al centrodestra formare il governo' : I tre leader del centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni" ...

