Meloni | Fdi | | mandato a Salvini per cercare voti alle Camere

Meloni - bene Salvini per ok appello Fdi : ANSA, - ROMA, 6 APR - "Ringrazio Salvini per aver accettato la proposta di Fratelli d'Italia: presentarsi insieme agli alleati alle prossime consultazioni con il Presidente Mattarella. La coalizione ...

Consultazioni - Meloni : Fdi indica Salvini premier - governicchi no : Roma, 4 apr. , askanews, Fratelli d'Italia ha indicato al capo dello Stato la formazione di un governo di centrodestra 'gidato da Matteo Salvini nel rispetto del patto elettorale con chi ci ha votato ...

Giorgia Meloni - FdI al governo con Lega e M5S : possibile solo a una condizione : Nella trattativa per la formazione del governo Lega-M5S , o centrodestra-M5s, la presenza di Fratelli d'Italia è tutt'altro che scontata. Secondo i retroscena ben informati, il partito di Giorgia ...

Dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero. Ma la leader FdI apprezza : Nella mia esperienza politica mi è capitato spesso di ricevere scritte offensive, ma questo murales non lo è affatto, anzi lo considero davvero una bella opera d'arte. Da mamma e da militante, non mi ...

'Ultimo appello' Meloni a centrodestra : 'vertice o Fdi fa da sè' : Roma, 23 mar. , askanews, 'Rivolgo l'Ultimo appello alle forze politiche del centrodestra perché questo delicato passaggio sulle presidenze delle Camere non si risolva in un 'liberi tutti', ...

"Ultimo appello" Meloni a centrodestra : 'vertice o Fdi fa da sè' : Roma, 23 mar. , askanews, - "Rivolgo l'ultimo appello alle forze politiche del centrodestra perché questo delicato passaggio sulle presidenze delle Camere non si risolva in un "liberi tutti", ...

Roma - dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero. Ma la leader FdI apprezza : Nella mia esperienza politica mi è capitato spesso di ricevere scritte offensive, ma questo murales non lo è affatto, anzi lo considero davvero una bella opera d'arte. Da mamma e da militante, non mi ...

Meloni : su Romani al Senato Fdi deciderà domani : Roma, 23 mar. , askanews, 'Decidiamo domani, continuiamo a lavorare per tenere unito il centrodestra'. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, rispondendo ai giornalisti che, a margine dei lavori ...

Meloni : complimenti a consiglieri FdI eletti a Regione Lazio : Roma – Meloni: primo atto di FDI a Pisana sarà quello di presentare mozione sfiducia a Zingaretti Roma – Di seguito le parole di Giorgia... L'articolo Meloni: complimenti a consiglieri FdI eletti a Regione Lazio proviene da Roma Daily News.

Meloni (Fdi) : “Indisponibili a governi fuori da campo centrodestra. Se Salvini fallisce? Indichi lui il piano B” : “L’obiettivo di Fratelli d’Italia è un governo di centrodestra, su questo serve più convinzione. Siamo indisponibili a governi fuori dal perimetro del centrodestra”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Roma, dopo il primo incontro con i parlamentari neo eletti del partito. “Secondo noi spetta a noi il primo premier incaricato, e il nostro premier incaricato è ...

Meloni : Fdi indisponibile a governo che non sia di centrodestra : Roma, 15 mar. , askanews, 'Il nostro obiettivo è portare il centrodestra al governo, siamo la prima coalizione e a noi spetta indicare il premier che è Salvini come ci siamo impegnati a fare'. Lo ha ...

Meloni avverte : Fdi disponibile solo a uGoverno di centrodestra : Roma, 10 mar. , askanews, No di Fratelli d'Italia per bocca di Giorgia Meloni al sostegno parlamentare a governi che non siano espressione di una maggioranza di centrodestra Lega-Fi-Fdi, con sostegno ...

Meloni - Fdi per governo solo di c.destra : ANSA, - ROMA, 10 MAR - "Una pessima legge elettorale ha prodotto un Parlamento nel quale non c'è una chiara maggioranza di governo. Era tutto facilmente prevedibile. Per questo Fratelli d'Italia aveva ...

8 marzo : Meloni - impegno Fdi per utero in affitto reato universale : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “L’utero in affitto umilia la donna e calpesta i suoi diritti. è una barbarie che deve diventare reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all’estero. è un impegno che Fratelli d’Italia ribadisce oggi nella Giornata internazionale della donna e che porterà avanti anche nella legislatura che sta per iniziare. La maternità è sacra e non è in vendita”. Lo scrive su ...