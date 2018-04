: Matteo #Salvini a RaiNews24: 'Chiederò a Berlusconi e alla Meloni di andare uniti al Colle, per dimostrare a tutti… - RaiNews : Matteo #Salvini a RaiNews24: 'Chiederò a Berlusconi e alla Meloni di andare uniti al Colle, per dimostrare a tutti… - sole24ore : Salvini agli alleati: uniti al Colle. Sì di Berlusconi e Meloni - LegaSalvini : Berlusconi e Meloni accolgono l'invito di Salvini: «Centrodestra unito al Colle» -

al presidente della Repubblica di avere ilper provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono delle visioni diverse, io dico che dobbiamo andare in Parlamento a cercare i voti, per Salvini si deve trovare un accordo prima". Lo afferma Giorgia, leader di FdI a Matrix Radio 105. Poi sottolinea: "Perché Salvini che è arrivato primo con una coalizione deve andare a fare il secondo del M5S? Non credo che gli converrebbe". Il centrodestra "rimane coeso". Nuove elezioni visto lo stallo? "Spero di no".(Di lunedì 9 aprile 2018)