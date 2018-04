Melbourne e Sakhir | ok la Ferrari SF71H è quella giusta

F1 - GP Bahrein 2018 Valtteri Bottas : 'Melbourne è alle spalle - qui a Sakhir vivrò un normale weekend di gara' : Come detto in precedenza capita a tutti di sbagliare, ma in questo mondo hai l'immediata possibilità di rifarti in pista, dando tutto. Spero di disputare una tre giorni positiva e con un buon ...