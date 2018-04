Meccanico Ferrari sta bene

F1 - operato il Meccanico Ferrari : “Grazie a tutti” : F1, operato il meccanico Ferrari : “Grazie a tutti” “L’operazione è andata bene. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Solo un grande GRAZIE”. Francesco Cigarini, il meccanico Ferrari investito da Kimi Raikkonen durante il suo secondo pit-stop nel corso del 35° giro del GP del Bahrain, rassicura tutti […]

Francesco Cigarini - Meccanico Ferrari investito da Raikkonen/ Video - retroscena : Kimi scosso - lo ha chiamato : Francesco Cigarini , meccanico Ferrari investito da Raikkonen : Video . Il retroscena : Kimi scosso dopo l'incidente, lo ha chiamato per sincerarsi delle sue condizioni. FIA apre inchiesta(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 19:53:00 GMT)

F1 - Raikkonen telefona al Meccanico Ferrari ferito : Il pilota finlandese ha voluto accertarsi delle condizioni di salute di Francesco Cigarini, protagonista dell'incidente ai box F1, come sta il meccanico Ferrari ferito in Bahrain. Le foto dell'...

Eroe - suo malgrado : Francesco - il Meccanico Ferrari investito al pit-stop : Si chiama Francesco Cigarini, è diventato da poco papà e ha i motori nel sangue. Si accendono i riflettori sul meccanico della Ferrari che, durante un pit-stop del Gran Premio in Bahrein, è stato investito dalla vettura di Kimi Raikkonen, riportando la frattura di tibia e perone. E’ diventato famoso, suo malgrado : avrebbe preferito rientrare in Italia con meno popolarità e la gamba sana. Ma il mondo dello sport è fatto anche di imprevisti così, ...

