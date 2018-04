Meccanico Ferrari | ' Grazie del sostegno | l' opreazione è andata bene'

Meccanico Ferrari : 'Grazie per il sostegno' : 'L'operazione è andata bene, voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Sono un grande grazie'. Francesco Cigarini, il Meccanico della Ferrari investito ieri ai ...

Meccanico Ferrari - 'grazie per sostegno' : ANSA, - ROMA, 9 APR - "L'operazione è andata bene, voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Sono un grande grazie". Francesco Cigarini, il Meccanico della ...

Gp Bahrain : frattura di tibia e perone per il Meccanico di Raikkonen ai box Ferrari : Il campione del mondo della Mercedes ha dovuto sostituire il cambio della sua W09. per questo pagherà una penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza nella gara di domani, ...

Formula 1 - Ferrari : Meccanico colpito durante un pit - la ricostruzione. Frattura di tibia e perone : La Ferrari vince a Sakhir, nel GP del Bahrain , ma per il team di Maranello sono momenti di ansia dopo un incidente a metà gara nel corso di un pit stop di Kimi Raikkonen . Un meccanico, infatti, è ...

Il Meccanico Ferrari investito da Raikkonen ha tibia e perone fratturati. Il pilota : «Ho visto la luce verde e sono partito» : Al termine del Gran Premio del Bahrain , il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato delle condizioni del meccanico del team di Maranello investito ai box dalla Rossa di Kimi ...

