Mea culpa di Zuckerberg a congresso Usa

Il fondatore di Facebook,, dirà alamericano, nelle audizioni di domani e mercoledì, che ha "fatto un errore" personale per non aver contrastato in maniera efficace il cattivo utilizzo delle risorse e dei dati del social network. "Non abbiamo fatto abbastanza per impedire che questi strumenti vengano utilizzati in modo dannoso. Non abbiamo affrontato in modo sufficiente le nostre responsabilità ed è stato un grosso errore. E' stato un mio errore e mi dispiace", ha dichiarato.(Di lunedì 9 aprile 2018)