“Me ne vado” Rita Dalla Chiesa | dopo settimane di critiche aggressive | la drastica

“Me ne vado”. Isola dei Famosi - è ufficiale : lascia il reality. Sgomento tra i naufraghi - che non sospettavano nulla : Isola dei Famosi, prima o poi doveva succedere. Adesso è ufficiale: lascia il reality. Anche se si sospettava, parecchi telespettatori rimarranno delusi di vederla andar via così presto e, a ben guardare, anche qualcuno in Honduras non avrà preso bene la notizia. Simone Barbato, per esempio, che per Valeria Marini ha subito detto di aver avuto qualche ‘giramento di testa’. Sì, avete capito bene: la diva dei baci stellari ...