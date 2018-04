Mbs a Parigi | cena al Louvre con Macron prima degli accordi L' Arabia Saudita sarà a

huffingtonpost

(Di lunedì 9 aprile 2018) Portando il nuovo volto dell'in giro per il mondo, il principe ereditario Mohammed Bin Salman sbarca ae incontra Emmanuel, che lo ha accolto ieri sera con unaprivata al museo del, un appuntamento che non era stato annunciato dall'Eliseo.Sull'inatteso rendez-vous si stanno sollevando già le prime polemiche e l'Eliseo si è affrettato a precisare che la straordinaria cornice dellaè stata scelta vista la partnershipcon il museo. Durante la visita del 32enne principe saranno firmati importanticommerciali fra Francia e.Molte le proteste per il rispetto dei diritti umani ine per la guerra in Yemen. Su Liberation due intere pagine sono state acquistate da Amnesty International per lanciare un appello al presidente francese: sullo sfondo di una foto di un impiccato, la scritta: ...