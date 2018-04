Mazinga è stato dimenticato dai videogiochi - articolo

eurogamer

(Di lunedì 9 aprile 2018) Nonostante siano passati decenni gli anni '80, sono ancora fra noi. Transformers, Hokuto no Ken (meglio noto in Italia come Ken Shiro), Tartarughe Ninja: fumetti e cartoni animati nati in quegli anni che non solo hanno saputo ritagliarsi frequentemente un posto nel mondo dei, ma anche negli ultimi tempi, dopo oltre trent'anni dalla loro nascita, sono ancora qui. L'industria, invece, sembra averciò che è venuto prima e che ha fatto la storia:Z e l'Uomo Tigre per esempio. Come se ci fosse un'era pre-anni '80 che non viene considerata.Parliamo di classici del mondo dell'animazione che hanno dato una grande spinta alla diffusione della cultura popolare giapponese in Occidente. Il primo è un enorme robot futuristico che combatte altri robot futuristici che vogliono conquistare il mondo. Il secondo, invece, è un lottatore di wrestling protagonista di ...