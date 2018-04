Maxi truffa di farmaci illegali | giro da 19 milioni

Maxi truffa - 34 misure cautelari : ANSA, - NAPOLI, 26 MAR - 140 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta stanno dando esecuzione a 34 misure cautelari , 10 in carcere, 7 ai domiciliari e 17 obblighi di ...

Palermo - Fiamme gialle scoprono la Maxi truffa dei falsi biglietti per stadio. Le intercettazioni : “Io qui tutto comando” : La Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari nove persone e notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulla vendita di biglietti falsi allo stadio ‘Renzo Barbera’. Le indagini delle Fiamme gialle hanno permesso di smantellare due presunte associazioni per delinquere accusate di essere dedite alla truffa e all’accesso abusivo a sistemi ...

Processo per Maxi truffa - coinvolto un monsignore : BOLZANO . Si preannuncia una dura battaglia legale in aula nell'udienza preliminare davanti al giudice Walter Pelino per la presunta truffa da 30 milioni di euro, a seguito di un'indagine partita da ...