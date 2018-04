: #News #Mattis: non escluso raid contro Assad - CybFeed : #News #Mattis: non escluso raid contro Assad - lhasadv : @kenyaEin @GassmanGassmann @NamanTarcha Persino Mattis ammette di non avere prove dell'utilizzo di armi chimiche - NotizieIN : Mattis: non escluso raid contro Assad -

"Al momento non escludo nulla". Così il segretario alla Difesa Usa,, in risposta al presunto attacco chimico compiuto sabato nella Ghouta orientale ai danni della popolazione civile. "La prima cosa che dobbiamo guardare è il motivo per cui le armi chimiche sono ancora in uso,mentre la Russia è il garante della rimozione di tutte le armi chimiche", ha detto al Pentagono. L'attacco con "gas tossico" ha provocato un'ondata di condanne internazionali. Damasco ha negato ogni responsabilità, per la Russia non ci sono prove.(Di lunedì 9 aprile 2018)