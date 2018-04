Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete 4

Luigi Di Maio respinge la richiesta di incontro di Matteo Salvini : "Finché parla da leader del centrodestra mancano le condizioni per sedersi al tavolo" : "A queste condizioni, nessun incontro è possibile". Luigi Di Maio ha fatto un breve giro di ricognizione fra i suoi. Confronto che ha dato esito pressoché unanime: la proposta di Matteo Salvini di sedersi attorno a un tavolo, rimanendo tali le clausole d'ingaggio, è irricevibile.La linea era già stata decisa domenica, dopo il comunicato partorito ad Arcore nel quale i tre leader del centrodestra avevano ribadito ...

Redipuglia prima tappa per il tour regionale di Matteo Salvini : E' partito da Redipuglia il tour regionale del leader del Carroccio Matteo Salvini . Una visita iniziata di primo mattino, poco prima delle nove, con un caffè assieme a elettori e sostenitori. Quindi ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Rivelazione in tv : "non stiro solo camice - faccio anche la maionese!" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini continua a far discutere e dopo la foto della camicia e le relative polemiche, ecco le Rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Matteo Salvini : "A Luigi Di Maio chiederò un incontro prima delle consultazioni" : "A Di Maio chiederò un incontro prima del secondo giro di consultazioni sulla disponibilità a venirsi incontro. Al di là dei veti, chiederemo: 'facciamo qualcosa o no?' Se la risposta è no si torna al voto". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega.Salvini, in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale in vista delle regionali, risponde a chi osservava che il veto più grande del M5S è ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la bomba di Maroni : 'Nessun accordo - si vota a ottobre e poi...'. Scenario clamoroso : 'Non ci sarà alcun accordo. Si tornerà alle urne con regole fatte per M5S e Lega '. Intervistato da Repubblica, l'ex governatore leghista della Lombardia Roberto Maroni legge le carte a Matteo Salvini ...

Ennesimo siluro di FI alla Lega Colpito proprio Matteo Salvini : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Tocca a Matteo Salvini fare il premier - l’alternativa è il voto : Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni “rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo,

Matteo Salvini - il sondaggio da godere : quanti voti ha rubato a Silvio Berlusconi in un mese : Ai sondaggi i leader politici guardano sempre, anche e soprattutto dopo le elezioni quando in teoria le strategie parlamentari potrebbero avere la precedenza sul gradimento popolare. Ma soprattutto ...

Matteo Salvini contro Giorgia Meloni - dopo il vertice lo scontro clamoroso in diretta tv : Centrodestra unito? Forse, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni si dividono già su cosa fare adesso. Poche ore dopo la nota ufficiale dopo il vertice di Arcore , in cui si chiariva che la coalizione ...

Matteo Salvini : “Nessuna intesa col PD. Possibilità concreta di governo con M5S” : Nel giorno del nuovo vertice del centrodestra voluto da Silvio Berlusconi, il leader della Lega Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui, tra le altre cose, ha spiegato che non c’è alcuna Possibilità di provare a fare un accordo col Partito Democratico per la formazione del nuovo governo, anche se da Silvio Berlusconi era arriva qualche apertura.Salvini è categorico:Ho visto che anche Renato Brunetta continua a ...

Elisa Isoardi e la serata "da leoni" della compagna di Matteo Salvini : cosa ha fatto? : Ha fatto il giro del web la foto di Elisa Isoardi intenta a stirare una camicia bianca di venerdì sera. Lo scatto, postato dalla stessa compagna del possibile nuovo premier del governo...

Matteo Salvini : cosa dirà a Berlusconi al vertice di Arcore : Sarà un pranzo tutt'altro che scontato quello che Berlusconi, Salvini e Meloni consumeranno tra poche ore ad Arcore . Perchè il leader leghista andrà al vertice che dovrà preparare il secondo giro di ...

Matteo Salvini rischia di perdere il seggio in Parlamento : la forzista che vuole il suo posto : Salvini fuori dal Parlamento ? In un momento in cui il leader della Lega è in corsa addirittura per Palazzo Chigi, la cosa pare assurda. Eppure, in Calabria , c'è una candidata di Forza Italia che ...

Ennesimo siluro di FI alla Lega Colpito proprio Matteo Salvini A rischio il suo seggio al Senato : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it