Mattarella | spero che l' emergenza terrorismo sarà presto finita

Elezioni : Cancelleri (M5s) - spero Mattarella ci dia incarico : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Sono rimasto sbalordito dai risultati. In Sicilia, abbiamo preso un milione e 200mila voti, che non sono per nulla di protesta, come vogliono fare credere, ma arrivano da gente convinta della nostra linea, della nostra proposta, e che sono indirizzati contro il governo