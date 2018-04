Mattarella e quel nein di Draghi

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) "!". Dall'Eurotower di Francoforte fanno sapere l'indisponibilità di Mario, presidente della Bce, a lasciare il suo prestigioso incarico per "scendere" a Palazzo Chigi e pilotare un governo istituzionale in grado di portare l'Italia fuori dalle secche della crisi se il presidentenon riuscirà a mettere d'accordo i litiganti, i tanti capponi di Renzi (e non solo). Eppure è sufficiente qualche telefonata nel giro degli industriali e dei banchieri che contano, per avere la conferma che Supermario (lo vero) sarebbe più che mai il candidato ideale non solo alla guida di un governo tecnico, ma anche come terzo uomo "super partes" nel caso che Salvini e Di Maio facessero davvero un passo indietro da candidati premier per varare un esecutivo politico. Del resto, non è una novità il fatto chesia da anni il personaggio più gettonato nella sala dei bottoni, a ...